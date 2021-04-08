بالفيديو سان جيرمان يلحق الخسارة ببايرن في عقر داره

ألحق باريس سان جيرمان الفرنسي الخسارة ببايرن ميونخ الألماني في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية سان جيرمان كل من اللاعبين كيليان مبابي (هدفان) وماركينيوس، وفي المقابل سجل هدفي بايرن ميونخ كل من اللاعبين إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وتوماس مولر.

مجريات المباراة:

بايرن كان المبادر بتهديد مرمى الضيوف بفرصتين في أول دقيقتين، الأولى من تسديدة يسارية لهيرنانديز حولها نافاس لركنية، والثانية من رأسية تشوبو موتينج ارتطمت في العارضة.

ورغم ذلك، نجح الفريق الباريسي في صيد الشباك البافارية من أول فرصة بعد مرتدة سريعة انطلق بها نيمار قبل التمرير لمبابي، الذي سدد كرة قوية، فشل نوير في التعامل معها، لتصطدم به وتتحول إلى داخل الشباك.

وكثف البافاري هجماته بعد التأخر بهدف مبكر، وكاد مولر أن يعادل النتيجة سريعًا بعد كرة ساقطة وصلته داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بلمسة مباشرة، إلا أن الكرة ذهبت بين أحضان نافاس.

وواصل الحارس الكوستاريكي، الدفاع عن مرماه بتصديه البارع لتسديدة صاروخية من بافارد، أطلقها من على حدود منطقة الجزاء.

وأرسل نيمار هدية جديدة لمواطنه ماركينيوس داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأخير ويسددها إلى داخل الشباك، معززًا تقدم الضيوف.

وبعد الهدف بدقائق معدودة، غادر ماركينيوس ملعب المباراة مصابًا، ليحل أندير هيريرا بدلًا منه، قبل أن يجري هانز فليك، تغييرًا في الجهة المقابلة بإشراك ألفونسو ديفيز على حساب ليون جوريتسكا، بعد نصف ساعة فقط على بداية اللقاء.

وارتقى تشوبو موتينج لعرضية متقنة من بافارد، ليقابلها المهاجم الكاميروني بضربة رأسية إلى داخل الشباك، مقلصًا النتيجة لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول، أجرى فليك تبديلًا دفاعيًا بإقحام جيروم بواتينج على حساب نيكلاس سولي.

وأرسل كيميتش عرضية من ركنية صوب منطقة جزاء باريس، ليرتقي لها مولر بضربة رأسية، لكن نافاس كان للكرة بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض (1-2).

وفي بداية الشوط الثاني، كاد سان جيرمان أن يعزز تقدمه بهدف ثالث بفرصة مزدوجة، لكن نوير والدفاع البافاري كان للهجوم الباريسي بالمرصاد.

وأطلق ألابا، تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن نافاس حولها ببراعة لركنية، قبل أن يدافع عن مرماه مجددًا بالتصدي لتصويبة بافارد من داخل المنطقة على مرتين.

وحاول كومان، التسديد من بعيد على المرمى الباريسي، لكن كرته ذهبت بين أحضان حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 60، أدرك بايرن، التعادل عبر رأسية مولر، الذي قابل عرضية زميله كيميتش بلمسة إلى الشباك، قبل أن يحاول غزو مرمى نافاس من جديد بضربة مقصية.

وأفسد مبابي هذا التعادل بعد 8 دقائق بتسجيل الهدف الثالث للضيوف، ليتقدموا في النتيجة مجددًا بتسديدة أرضية زاحفة أطلقها المهاجم الفرنسي داخل الشباك.

وكاد بايرن ميونخ أن يتعادل مجددًا بعد نحو دقيقة واحدة من تسديدة تشوبو موتينج، ذهبت بين يدي كيلور نافاس.

ووجد دراكسلر، مساحة للتسديد على المرمى البافاري من خارج منطقة الجزاء، ليصوب كرة علت العارضة، رد عليها ألابا بتسديدة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الباريسي.

وتلقى مولر تمريرة عرضية من كومان، واستدار بجسده ووجه تسديدة نحو مرمى سان جيرمان، لكن الدفاع الباريسي غير مسارها، لتذهب إلى خارج الملعب، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (3-2).