"السلطة" ترحب باستئناف المساعدات الامريكية وتؤكد التزامها بـ "حل الدولتين"

رحبت السلطة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء 7-4-2021 على بقرار ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن باستئناف المساعدات الأمريكية التموينية والانسانية الى ابناء شعبنا لا سيما دعم مؤسسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأوضحت السلطة في بيان لها أن المساعدات الأمريكية ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودوّل الجوار.

وقالت: "إن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي وجراء جائحة كورونا".

وعلى ضوء استئناف المساعدات الامريكية أكد السلطة استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية للوصول إلى "حل سياسي" يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها "الجزء الشرقي من القدس المحتلة".

وأوضحت السلطة في بيانها أنها تلتزم بما يُسمى "حل الدولتين" القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أية جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.