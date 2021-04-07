يفضل الكثير من المسلمين البحث عن تردد القنوات الدينية خلال شهر رمضان 2021 على أقمار النايل سات ومع اقتراب شهر رمضان، حيث شهدت محركات البحث الالكترونية عمليات استكشاف مرتفعة التردد للقنوات الفضائية الدينية والمحطات الإذاعية لمشاهدة والاستماع إلى الدروس والبرامج الدينية والقرآن الكريم التي تُذاع على مدار الساعة ولمدة 30 يومًا.

ولمتابعة برامج رمضان وقصص العدل والفقه لا بد من هذا تبديل تردد القنوات الدينية في رمضان 2021 ، ما نضعه هنا ، و هو ما يلي.

تردد القنوات الدينية في رمضان 2021

تردد قناة الرحمة الفضائية:

إليكم تردد قناة الرحمة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات ، وهو تردد 10873 ، استقطاب رأسي ، متوسط ترميز 27500.

تردد قناة الرسالة الفضائية:

إليكم دلالة التردد من قناة الرسالة الفضائية على قمر نايل سات: التردد 11296 ، الاستقطاب الأفقي ، متوسط الترميز: 27500 ، معامل إصلاح الخطأ 3/4.

والقمر الصناعي عرب سات: تردد 11843 ، استقطاب أفقي ، متوسط ترميز 27500 ، معامل إصلاح الخطأ 3/4.

تردد قناة المجد الفضائية:

أهم برامج قناة المجد:

برنامج الكلمات المضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

قم بتغطية منهج الموضوع.

شرف وفخر لبرنامج غزة.

برنامج الفضاء المتفرج.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج أسبوع الحصاد.

برنامج الاستجابة الملائمة.

برنامج قرة عين.

البرنامج في القسم.

برنامج Oubei House.

برنامج ساعة الحوار.

بالقرب من برنامج قطوف.

قراء قناة المجد:

ابراهيم الأخضر

أبو العينين شيشة

احمد علي العجمي

احمد عيسى المصراوي

احمد نوينا

دكالي محمد العلم

حسن الحسيني

زكي الداغستاني

سعد الغامدي

سعود الشريم

صلاح الهاشم

عادل الكلباني

عبد الباري الثبيتي

عبد الباسط عبد الصمد

عبدالله خياط

عبدالله المطرود

عبد الرزاق الدليمي

عبد الفتاح الشاشي

محمد محمود الطبلاوي

عبدالله بصفر

عبدالرحمن السديس

عبد الرشيد صوفي

محمود علي البنا

محمود خليل الحصرى

محمود رفيق المنشاوي

مشاري العفاسي

مصطفى اسماعيل

عبد المحسن القاسم

عبد المنعم عبد المبعد

عبد الهادي كناكري

عبد الودود مقبول حنيف

علي بن عبد الرحمن الحذيفي

علي عبدالله جابر

معدلات عباد

محمد المحيسني

محمد ايوب

محمد جبريل

محمد حملت

محمد عبد الكريم

محمد رفيق المنشاوي

ويمكن متابعة شبكة قناة المجد من خلال القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12476 عمودي ، أو التردد: 11372 أفقي من خلال القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة اقرأ الفضائية:

عربسات بدر 4-12054 أفقي.

نايل سات 101-12034 أفقي.

الشبكة الهولندية – 12033.

– Intelsat 19 – 12646 أفقي.

– Hotbird 8-12654 أفقي.