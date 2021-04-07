الأونروا بغزة تجري تعديلات على الخدمات المقدمة للاجئين

أجرت الاونروا بغزة، اليوم الأربعاء، بعض التعديلات على تقديم خدماتها لاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة مجتمع اللاجئين.

ونوهت أن التعديلات الجديدة تأتي تبعاً لإعلان القيود المفروضة على حركة المركبات، والذي يدخل حيز التنفيذ الساعة التاسعة مساء اليوم الموافق 7 إبريل، وينتهي يوم الأحد الموافق 11 إبريل الساعة السادسة صباحاً.

وقالت الاونروا في بيان صحفي لها، إنها ستوفر خلال فترة حظر حركة المركبات المُعلن عنها، خدمات صحة البيئة والمياه، إلى جانب خدمات الصحة الأولية والضرورية.

وأكدت استمرار التعليم عن بعد - الإلكتروني بنسبة 100% خلال الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استئناف توزيع المساعدات الغذائية يوم الأحد الموافق 11 إبريل، فقط لمن لديهم مواعيد مسبقة، حتى صدور إعلان جديد.