6 حالات وفاة و1517 اصابة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء 7-4-2021 وفاة 6 حالات واصابة 1517 شخصًا بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا للمتحدث باسم الصحة د. عبدالله السند فإن اجمالي عدد الاصابات إلى 241469 في حين ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 1379 حالة في الكويت.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1325 حالة شفاء من الإصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 226026

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر93 في المئة

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 207 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14064