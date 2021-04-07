ريقة تحضير العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير ومكونات العوامة او تعرف به لقمة القاضي، والتي يكثر البحث عنها في شهر رمضان المبارك، لانها تعد من الحلويات الشعبية ذات الشهرة الواسعة في العالم العربي وفي الكثير من دول العالم، وسنقدم لكم أدناه طريقة عمل ومكونات العوامة المنزلية.طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ.

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

مكونات العوامة لقمة القاضي

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة نشا

١ وربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

زيت نباتي للقلي

كوب من القطر أو الشيرة

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

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طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

طريقة تحضير العوامة لقمة القاضي

نضع الطحين والملح والسكر والخميرة والنشاء والماء في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا

تتكون لدينا عجينة لينة

نضع العجينة في طبق ونغلفها ونتركها لساعتين لتتخمر جيدا

نضع الخليط في كيس الحلواني

نسخن الزيت لنبدأ بقلي العوامة او لقمة القاضي

نبدأ بصب العجينة على شكل كرات صغيرة في الزيت

ترفع العوامة عن النار وتصب في القطر وتقدم ساخنة او باردة.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول طريقة تحضير العوامة لقمة القاضي الأصلية في شهر رمضان 2021، وسنقدم لكم طرق مميزة وسهلة لحلويات أخرى، يكثر البحث عنها في شهر رمضان.

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ

طريهة سهلة العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021- 1442هـ