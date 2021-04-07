تونس: التوقيت الجديد بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية في تونس اليوم الأربعاء موعد بداية الدوام المدرسي و المعاهد الثانوية في شهر رمضان 2021.

و بحسب الوزارة، فإن حصص الدروس الصباحية بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية خلال شهر رمضان المعظم بداية من الساعة الثامنة صباحا و الى حدود الساعة الحادية عشر و 20 دقيقة في حين تمتد حصص ما بعد الظهر من الساعة منتصف النهار و 20 دقيقة و الى غاية الساعة الثالثة و 40 دقيقة بعد الزوال، حسب ما ورد في منشور وجهته وزارة التربية بداية ابريل نيسان الجاري الى مندوبياتها الجهوية.

وأوصت الوزارة بضرورة أن يُلائم محتوى فروض المراقبة والاختبارات التوقيت المعمول به خلال شهر رمضان، وبضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بتمكين المقيمين من الافطار عند آذان المغرب ومن تناول السحور في وقت مناسب يتم تحديده بالنظر إلى ظروف العمل التي تتوفر بالمؤسسة التربوية المعنية.