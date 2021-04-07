احدث تردد قناة ام تي في 2021 اللبنانية على نايل سات

تردد قناة ام تي في الجديد، تعتبر قناة ام تي في من القنوات الفضائية التي حصلت على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين في فترة قصيرة وقناة إم تي في لها الكثير من المميزات ولنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

Mtv الفضائية، هي قناة فضائية لبنانية تقوم بعرض المسلسلات والافلام والحفلات والسهرات وكذلك برامج للمشاهير وكذلك تعرض جميع اخبار الدولة من أخبار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية ودينية وفنية وغيرها من الأحوال وتقوم بعرض برامج ترفيهية تناسب جميع الاعمار والاذواق وتقوم بعرض البرامج والإذاعات .

برامج قناة ام تي في:

برنامج هيدا حكي .

برنامج مافي متلو .

برنامج بموضوعية .

برنامج لما يحكوا الصغار .

برنامج المكتب التاني .

برنامج مع المشاهير .

برنامج علم وخبر .

برنامج بيروت اليوم .

وكذلك غيرها من البرامج العربية المختلفة والمتنوعة في محتواها وقصصها مثل :

برنامج غولدن بول . ب

رنامج تحقيق .

برنامج صار الوقت .

برنامج عاطل عن الحرية .

برنامج امرأه .

برنامج نيران صديقة .

برنامج 50 الف .

برنامج بيت الكل .

وكذلك تعرض قناة ام تي في باقة من اروع المسلسلات الخليجيه والعربيه مثل :

مسلسل الهيبه

مسلسل اجيال .

مسلسل دكتور هلا .

مسلسل ساره .

تردد قناة ام تي في على النايل سات

تحرص قناة ام تي في على تقديم العديد من التحديثات لتقديم المحتوى الخاص بها دون أي تشويش ، واليكم تردد قناة ام تي في :

القمر الصناعي : النايل سات

– التردد : 12360

– معامل الترميز : 27500

– معامل التصحيح : ⅚

– الجودة : S