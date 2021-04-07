اضبط احدث تردد قناة الجديد jadeed اللبنانية 2021 على قمر نايل سات

تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وبعد عمليات واسعة من قبل متابعي قناة الجديد على مواقع الانترنت لا سيما جوجل ، قمنا بكتابة هذه المقالة ، ومن خلالها سيتعرف المشاهدين على القناة التي سجلت نسبة مشاهدات كبيرة ، للاستمتاع بأوقات جميلة في مشاهدة برامج ومنتوجات الفضائية الذي ذاع صيتها بين الاوساط اللبنانية والعربية ، لقوة محتواها الاعلامي.

المقالة المتخصصة بعنوان تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed 2021 لاقت رواجًا واسعًا ، وفيها أيضًا سنتعرف معًا على تأسيس تاريخ الفضائية وأهم برامجها المتنوعة منها: السياسية والترفيهية والحوارية ، في حين تركز قناة الجديد في محتواها على البرامج السياسية.

قناة الجديد اللبنانية تسلط الضوء على الأوضاع المحلية والعربية ، وعلى مدار الوقت دون توقف ، ما جعل ترددها من أكثر الترددات بحثًا، لمشاهدة محتوى الإعلامي للقناة .

تأسيس قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

في عام 1992 انطلق أول بث لقناة الجديد وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت بث القناة فيما أعد بثه في 2005، وأطلقت القناة على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط".

ونظمت القناة حفلاً كبيرًا عقب إعادة افتتاح القناة من جديد بعدما أغلقت لمدة خمسة أعوام منذُ عام 2001، وبعدها غير اسمها إلى قناة الجديد.

ونافست قناة الجديد العديد من المحطات التلفزيونية على المستوى المحلي والعربي، حيث استطاعت القناة ان ترفع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف.

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

رابط الموقع الالكتروني الخاص بقناة الجديد :

ولقد ارفقنا لحضراتكم رابط قناة الجديد اللبنانية الرسمي الالكتروني ، وللاطلاع على أحدث اخبار الموقع القناة ، (https://www.aljadeed.tv/arabic) .