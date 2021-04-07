لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021 اليكم تردد القنوات الناقلة

تردد جميع قنوات مسلسلات رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات او العرب سات يقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك، و مع اقترابه يبدأ عرض الكثير من الاعلانات الجديدة الخاصة بمسلسلات رمضان التي سوف يتم عرضها على القنوات المتنوعة، كما كل عام تخصص الكثير من القنوات عدد من المسلسلات و البرامج الرمضانية، و تتسابق فيما بينها لعرض الأفضل.

و تتنوع تلك المسلسلات هذا العام ما بين الدراما والأكشن والكوميدي والمسلسلات الاجتماعية والرومانسية ، ويسعى المشاهد لمعرفة التردد لكل قناة ليتسنى مشاهدة المسلسلات بوضوح وبدون تقطيع وسوف نعرض الترددات المختلفة للقنوات على القمر الصناعي النايل سات والاقمار الأخرى.

قناة : ام بي سي دراما – التردد: 11449

– الاستقطاب : أفقي

– معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.

قناة : سي بي سي دراما دراما – التردد: (11919) – (11488)

– الاستقطاب : أفقي

– معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.

قناة : اون دراما

– التردد: 12083

- الاستقطاب : رأسي

- معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021

تعتبر مجموعة قنوات أون القناه الاولى الرائعة التي استطاعت أن تقدم أكبر عدد من المسلسلات الخاصة بشهر رمضان، ومن أشهر المسلسلات التي تعتبر من افضل المسلسلات حتى الآن هو مسلسل كوفيد 25 الفنان الشهير يوسف الشريف و مسلسل الاختيار 2 للفنان الرائع احمد مكي وكريم عبد العزيز، مجموعة متنوعة اخرى من المسلسلات المميزة التي جذبت المشاهدين بعرضها الرائع. أ

ما عن قناة الحياة المسلسلات الأكثر جاذبية من خلال الإعلان الخاص به على القناه هو مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم والتي يعتبر مليء بالكثير من الاحداث الكوميدية والأحداث الرائعة التي تحمل كثير من معالم الخيال وتظهر مع الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وأيضا من أشهر المسلسلات التي تضحك على قناة الحياة والتي أثارت الكثير من الإعجاب هو ظل رجل للفنان ياسر جلال.

تردد قناة mbc مصر في رمضان 2021

تعد قناة mbc مصر من القنوات الهامة التي تنفرد بعرض أكثر من عمل درامي كل عام وينتظرها الجمهور بفارغ الصبر. ويبحث الكثير من جمهور القناة ومتابعيها عن تردد قناة mbc مصر لكي يتسنى لهم ضبطها على أجهزة الريسيفر الخاصىة بهم والاستمتاع بمشاهدة أهم الأعمال المعروضة من خلالها.

القمر: نايل سات

التردد: 11270 (v)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

FEC: 5/6

تردد قناة cbc في رمضان 2021

تعد قناة cbc واحدة من أهم القنوات المصرية والعربية التي تنافس بقوة في شهر رمضان 2021. وتهتم القناة بعرض سلسلة من المسلسلات الهامة التي يقود بطولتها كبار النجوم. وقد تزايد البحث عن تردد قناة cbc وإليكم التردد.

القمر: نايل سات

التردد:11488

معدل الترميز: H27500

الاستقطاب: افقي

FEC :3/4

القمر: نايل سات

التردد: 11861V

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

FEC: 5/6

مسلسلات رمضان على قناة on 2021

مسلسل الاختيار2

مسلسل كوفيد 25

مسلسل نسل الاغراب

مسلسل بين السما و الأرض

مسلسل نجيب زاهي زركش