الجهاد و"فتح الانتفاضة" يدعوان لوحدة وطنية على برنامج سياسي مقاوم

دعت حركتا الجهاد الإسلامي و"فتح الانتفاضة" في لبنان اليوم الأربعاء 7/4/2021، إلى موقف فلسطيني موحد يرتكز على برنامج سياسي مقاوم جامع يستعيد المشروع الوطني.

جاء ذلك، خلال لقاء ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، عضو اللجنة المركزية أمين سر إقليم لبنان لحركة فتح الانتفاضة أبو هاني رفيق رميض، في مقره في مخيم مار الياس في العاصمة بيروت.

وبحث الجانبان في اللقاء، التطورات السياسية وآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة الفلسطينية من أحداث ومؤامرات، بالإضافة إلى أوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان الذي يعاني صعوبات معيشية وصحية وضائقة مادية واجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا، خاصةً مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأكد الجانبان على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد المرتكز على برنامج سياسي مقاوم جامع يستعيد المشروع الوطني، ويعزز الوحدة الوطنية الحقيقية بتحديد المهام الوطنية التي تتطلبها مرحلة التحرر الوطني لإسقاط المشاريع التصفوية ومؤامرات التطبيع، ودحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا، وإنجاز التحرير والعودة إلى وطننا فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها.

كما توقف الجانبان أمام معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات في لبنان، داعين وكالة الغوث الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها، وتأمين المساعدات الإغاثية المالية والغذائية اللازمة في أسرع وقت ممكن. وحذر الجانبان من الدعوات المشبوهة التي تستغل هذا الواقع من أجل دفع اللاجئين إلى التخلي عن حقهم في العودة إلى أرضهم، والهجرة الجماعية تحت حجة تأمين الحياة الكريمة لهم.