مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء 7/4/2021، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون لاقتحام الموقع كل يوم أربعاء.

وأوضح عازم، أنه منذ قرابة أربعة أشهر ينظم المستوطنون اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء الموقع واعتلت أسطح منازل المواطنين المحيطة به.