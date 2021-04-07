يواصل سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7/4/2021، ارتفاعه في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس، حيث عاد لتحقيق التوازن مرة أخرى، فبعد هبوطه منتصف الأسبوع الماضي بأكثر من 2%، صعد المعدن النفيس مرة أخرى بأكثر من 2.3%، بعد هبوط كبير دام لأكثر من 3 أيام وهي الاثنين والثلاثاء.

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2021/04/07

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 209.90 55.97

سعر جرام الذهب عيار 22 192.41 51.31

سعر جرام الذهب عيار 21 183.67 48.98

سعر جرام الذهب عيار 18 157.43 41.98

سعر جرام الذهب عيار 14 122.44 32.65

سعر أونصة الذهب بيع 6,528.75 1,741.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,532.50 1,742.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 209,904.70 55,974.59

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,469.33 391.82

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,539.30 410.48

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,679.24 447.80

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,528.75 1,741.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 32,643.75 8,705.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 65,287.50 17,410.00

آخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء (2021/04/07)

أسعار سبائك الذهب 999.9

تاريخ البيانات 2021/04/07

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سعر جرام الذهب 209.90 55.97

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 524.76 139.94

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1,049.52 279.87

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2,099.05 559.75

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 4,198.09 1,119.49

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,264.38 870.50

سعر سبيكة الذهب أونصة 6,528.75 1,741.00

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 10,495.24 2,798.73

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 20,990.47 5,597.46

سعر سبيكة الذهب تولة 2,448.29 652.88

سعر سبيكة الذهب 10 تولة 24,482.86 6,528.76

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو 209,904.70 55,974.59

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2021-04-07 209.90 192.41 183.67 157.43

2021-04-06 208.34 190.98 182.30 156.25

2021-04-05 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-04 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-03 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-02 208.46 191.09 182.40 156.34

2021-04-01 205.81 188.66 180.08 154.35