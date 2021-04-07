مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في قرية رأس كركر ودير جرير

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 7/4/2021 ، "7 "مواطنين من قرية رأس كركر غرب رام الله، واعتقال مواطن من قرية دير جرير شرقها.

مصادر محلية أوضحت أن الاحتلال داهم عدة منازل في القرية واعتقل كل من: عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وانس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن ابو فخيدة

كما اعتقل جيش الاحتلال مدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة بيت أمر، بينهم اسيران محرران.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر وعصيدة وبيت زعتة وخلة العين في بلدة بيت امر واعتقلت الاسير المحرر يوسف عبدالحميد ابو مارية (45 عاما)، وعمرو خالد العلامي ( 19عاما)، واديار ايفان جمال الصليىي (18عاما)، والاسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاما) .