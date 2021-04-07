كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من 3 مليون والإصابات تتجاوز 133 مليوناً

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الأربعاء 7/4/2021، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 886 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ 133 مليونا بما يقارب من 35 ألف إصابة، تعافى منهم 107 ملايين وأكثر من 289 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة واضحة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 580 ألف و640 إصابة جديدة، و11,934 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل التي سجلت رقماً قياسياً جديداً تخطى عتبة الـ 4 آلاف بواقع (4,211 وفاة)، واميركا (906 وفيات)، والهند (631 وفاة)، واكرانيا (430 وفاة)، وإيطاليا (421 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت عدد اصابات جديدة مرتفع جدا بلغ (115,269 إصابة)، والبرازيل (82,869 إصابة)، واميركا (62,283 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (49,584 إصابة)، والأرجنتين (20,870 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي اصبحت تعاني بشده من الوباء في المرتبة الثانية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (570,260 وفاة)، والبرازيل (337,364 وفاة)، والمكسيك (205,002 وفاة)، والهند (166,208 وفيات)، وبريطانيا (126,882 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,560,438 إصابة)، والبرازيل (13,106,058 إصابة)، والهند (12,801,785 إصابة)، وفرنسا (4,841,308 إصابات)، وروسيا (4,597,868 إصابة).