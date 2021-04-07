يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7/4/2021 استقراراً ، وخاصة في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل .

ويشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الأربعاء 7/4/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.42 شيكل $55.95

سعر الذهب عيار 22 169.05 شيكل $51.29

اسعار الذهب عيار 21 161.37 شيكل $48.96

اسعار الذهب عيار 18 138.31 شيكل $41.96

سعر الذهب عيار 14 107.58 شيكل $32.64

سعر الذهب عيار 12 92.21 شيكل $27.97

اسعار أوقية الذهب 5,735 شيكل $1,740

اسعار جنيه الذهب 1,291 شيكل $391.65

اسعار كيلو الذهب 184,416 شيكل $55,949

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 إبريل 184.78 161.68 138.58 107.79 92.39

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

2 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

1 إبريل 185.51 162.33 139.14 108.22 92.76

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63

30 مارس 180.75 158.16 135.56 105.44 90.37

29 مارس 183.37 160.45 137.53 106.97 91.68

28 مارس 185.79 162.57 139.35 108.38 92.90