الوفد الأمني المصري زار القطاع لسويعات قليلة ..فما سبب ؟

كشفت مصادر خاصة لصحية "العربي الجديد" اليوم "الاربعاء 7/4/2021 ،عن سبب الزيارة الخاطفة التي استمر لسويعات للوفد الامني المصري لقطاع غزة برأسة اللواء أحمد عبد الخالق، ومسؤول ملف فلسطين بجهاز المخابرات العامة، كما ضم اللواء سامح نبيل.

الزيارة وفقا للصحيفة جاءت بشكل مفاجئ نتيجة الوضع الصحي لرئيس السلطة محمود عباس، الذي سافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الوفد سيبحث مع فصائل قطاع غزة الحفاظ على الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات القاهرة".

مباحثات الوفد المصري في كل من رام الله وغزة، تناولت موضوعات متعلقة بالأوضاع الداخلية التي شهدها الأردن مؤخراً، بشأن الخلافات داخل الأسرة الحاكمة هناك، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، أو إصدار أية مواقف من شأنها التأثير على الأحداث ، وفقا للصحيفة.

وأوضحت المصادر أن الوفد سيلتقي زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بحضور قيادة بوزارة الداخلية في غزة، من أجل الوقوف على تفاصيل خطة إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

وكان الوفد المصري غادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ، امس الثلاثاء، وذلك بعدما أجرى لقاء مع قيادة حركة "حماس" في القطاع.