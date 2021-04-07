أبطال أوروبا: ريال مدريد يفوز على ليفربول بثلاثية لهدف واحد لمحمد صلاح

قاد فينسيوس جونيور اليوم الثلاثاء 6/4/2021، فريقه ريال مدريد للفوز على ليفربول بثلاثية لهدف، ليقترب الملكي من بلوغ نصف النهائي.

وقد وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدماً نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة.



وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور (هدفان) في الدقيقتين 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، فيما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 51.



ويلتقي الفريقان يوم 14 أبريل (نيسان) الجاري في مباراة الإياب، حيث يكفي الريال التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج ليفربول إلى الفوز بهدفين نظيفين للتأهل للدور التالي.



ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي.