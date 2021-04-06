سعر تحويل الدولار مقابل الليرة اللبنانية الاربعاء 7 ابريل 2021

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، الاربعاء 7 ابريل 2021، بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء للشراء 11650 ليرة لبنانية، في حين سجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء للمبيع 11700 ليرة لبنانية.

و في مصرف لبنان "البنك المركزي" جاء سعر صرف الليرة اللبنانية عند 1502 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

و استقر سعر الدولار في لبنان لدى البنوك اللبنانية على سعر 3850 ليرة للدولار، وهذا المبلغ لعمليات سحب الدولار لصغار المودعين.

بالإضافة الى استقرار سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين، على تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.