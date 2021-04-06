اسعار الذهب في العراق اليوم الاربعاء 7 ابريل 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق ارتفاعا تعاملات اليوم الاربعاء 7 ابريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

و قفزت أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم الاربعاء نحو 81 ألفا و506 دنانير (55.86 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 74 ألفا و715 دينارا (51.21 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم الاربعاء نحو 71 ألفا و320 دينارا (48.88 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في العراق نحو 61 ألفا و131 دينارا (41.90 دولار)