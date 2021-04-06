رابط التسجيل: "فتا" يعلن عن 400 فرصة عمل بطالة للخريجات العاطلات في غزة

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني “فتا” عن توفير ٤٠٠ فرصة بطالة لمدة ٣ أشهر للخريجات العاطلات عن العمل في قطاع غزة.

و اوضح المركز شروط التقدم للعمل كما يلي:

1) ان تكون عاطلة عن العمل وان لا يكون الزوج موظف حكومي أو وكالة الغوث أو أي مؤسسة يتقاضى من خلالها راتب ثابت.

2) أن تكون من أسرة محتاجة.

3) يجب أن يكون قد مضى على تخرجها مدة لا تقل عن خمس سنوات، ومعيلة لأسرتها.

4) يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

5) تعطى الأولية لمن لديه أفراد من ذوي احتياجات خاصة ( مرضى او معاقين او كبار في السن) ويجب تقديم اوراق ثبوتية بذلك، المطلقة، الأرملة، أو لمن يحقق اعلى مستوى من الاحتياج المادي.

6) يجب أن لا تكون لديها أملاك أو عقارات.

7) أن لا تكون هي أو زوجها قد استفادوا من مشاريع فتا الرئيسية سابقاً (مشروع منح الطلبة، مشروع دعم طلبة كلية الطب، مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب، مشروع الزواج الجماعي، مشروع تمويل مشاريع صغيرة للخريجين والعاطلين عن العمل).

ملحوظات هامة:

1) يتم تسليم الطلب فقط من خلال الرابط ولن يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد في هذا الإعلان.

2) لن ينظر في أية طلبات غير مستوفية للمعايير والشروط المعلن عنها أعلاه.

3) تقديم الطلب لا يعني الاستفادة لمقدم الطلب حتى بعد البحث الميداني.

4) سيتم تطبيق معايير أخرى خاصة بلجنة التقييم للوصول للعدد المحدد.

المستندات المطلوبة: (سيتم التواصل مع المتقدمين لاستلام المستندات المطلوبة لاحقاً)

1) صورة هوية المستفيدة.

2) تقارير طبية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

3) كافة الشهادات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.

5) اثبات الحالة الاجتماعية سواء شهادة وفاة الزوج أو شهادة طلاق أو أي تقارير أخرى تلزم.

فعلى الراغبات في الاستفادة من المشروع، ممن تنطبق عليهن المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمة، تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وذلك بالنقر على التالي بالأسفل

في موعد أقصاه (3) أيام من تاريخ الإعلان، حيث سيتم اغلاق رابط استقبال الطلبات يوم الخميس الموافق: 2021/4/8م، الساعة: 10:00 مساءً.

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