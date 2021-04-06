بث مباشر: المباراة النارية بين ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

يسعى متابعو الكرة المستديرة للبحث حول تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول، حيث تُعد هذه المباراة من أكثر المباريات انتظاراً عند المشجعين، وكما معروف فإن هذا الدور هو دور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد كل فريق من طرفي مباراة ريال مدريد وليفربول لتقديم أفضل أداء عنده حتى يفوز بتلك المباراة، وسيكون عصام الشوالي هو من سيكون معلق المباراة، ويبحث الكثير من المشجعين على تردد القنوات الناقلة للمباراة حتى يتمكنوا من المشاهدة في منازلهم وإليكم هذا التردد.

تردد القنوات التي ستقوم بعرض المباراة

ستقوم قناة Bein sports بعرض المباراة النارية بين ليفربول وريال مدريد وذلك في الساعة التاسعة بالتوقيت المصري والليبي والسوداني، أما الساعة العاشرة بالتوقيت السعودي والفلسطيني، والكويتي، ويريد كل من المشجعين أن يقوم بتنزيل القناة على جهازه الاستقبالي وذلك حتى يتمكن من المشاهدة، وإليكم هذا التردد:

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

تردد الموجة: 8PSK

معدل ترميز: 27500

الجودة: Full HD

إشارة البث: DVB_S2

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

من المقرر أن تكون المباراة لليوم السادس من شهر أبريل، حيث ينتظر المباراة عدد كبير من مشجعين الكرة، ويتأمل كل من الفريقين الفوز على الأخر حتى يحققوا أعلى النقاط، ومن المقرر أن تكون المباراة على أرض استاد ألفريدو دي ستيفانو، كما هذه المباراة هي مباراة الذهاب لفريق ليفربول، أما مباراة الإياب ستكون على أرض فريق ليفربول، سيتم تغيب اللاعب راموس عن المباراة لمدة حوالي شهر وذلك بسبب إصابته، ولكن المدرب بالفريق سيقوم باللعب بأفضل اللاعبين، وكما نعرف كان فريق ليفربول فاز على آرسنال بثلاثة نقاط مقابل صفر، وفريق ريال مدريد استطاع الفوز عليه بهدفين دون مقابل.