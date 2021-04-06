جامعة الاقصى بغزة تصدر تنويها لطلبتها حول الاختبارات النصفية

أعلنت جامعة الاقصى في قطاع غزة تعليق الدراسة الوجاهية في المساقات النظرية و العملية، و استمرار التعليم الالكتروني حتى اشعار آخر.

و قالت الجامعة في تصريح صادر عنها مساء الثلاثاء: "نظراً لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة وتعليمات الجهات المختصة وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة قررت إدارة الجامعة تعليق التعليم الوجاهي في المساقات النظرية والعملية واستمرار التعليم الإلكتروني للمساقات النظرية عبر منصة مودل".

و أكدت الجامعة أنه سيتم استئناف تنفيذ المساقات العملية وجاهيا عندما تسمح الظروف بذلك .

كما اعلنت الاقصى عن تعليق الدوام الإداري في كافة فروع الجامعة باستثناء موظفي الحراسات ومن يتم تكليفه لدوام الطوارئ.

و قررت ايضا جامعة الاقصى تعليق جلسات مناقشة رسائل الماجستير لحين صدور تعليمات جديدة.

و بشأن الاختبارات النصفية، اوضحت الجامعة ان الاختبارات ستستمر الكترونيا، وفق الجدول المعلن سابقاً، كما أن الامتحانات النصفية التي كانت ستنفذ وجاهيا سيتم تنفيذها إلكترونيا وسيتم إعلان جدول خاص بها لاحقاً.

و لفتت جامعة الاقصى أن هذه التعليمات تسري على جميع برامج الجامعة ( ماجستير / بكالوريوس/ دبلوم متوسط ) اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7/4/2021م وحتى إشعار آخر. 8.

و اشارت ادارة جامعة الاقصى الى أنه سيتم تقييم الأوضاع باستمرار وإصدار أي تعليمات جديدة وفقاً لتطورات الحالة الوبائية وتعليمات الجهات المختصة.

و أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6/4/2021، عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الوزارة قررت وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من يوم غدٍ الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما قررت، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

فيما أبقت على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وأوضح البزم، أن مباحث كورونا بالشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.