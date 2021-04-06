جامعتا الازهر و الاسلامية تقرران تعليق الدوام الوجاهي حتى اشعار آخر

أعلنت جامعتا الازهر و الاسلامية في غزة تعليق العمل الأكاديمي والإداري إعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر

و قالت الجامعة في تصريح صادر عنها اليوم الثلاثاء: "في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد تقرر تعليق العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر".

و اوضحت الجامعة أنه سيستمر العمل بنظام التعليم الالكتروني عبر منصة الموودل لطلبة البكالوريوس والماجستير، ولا تعديل على مواعيد وجداول الامتحانات المقررة مسبقاً " بنظام التعليم الالكتروني".

من جهتها قالت الجامعة الاسلامية في غزة إنه حفاظًا على سلامة الطلبة والمجتمع، واستنادًا للتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/4/7 وحتى اشعار آخر.

و أكدت الجامعة على استمرار التواصل الأكاديمي مع الطلبة من خلال منصة المودل، مشيرة الى انه يمكن للطلبة انجاز معاملاتهم المالية من خلال الطرق الإلكترونية التي تم الإعلان عنها على صفحة الجامعة.

و أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6/4/2021، عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الوزارة قررت وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من يوم غدٍ الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما قررت، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

فيما أبقت على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وأوضح البزم، أن مباحث كورونا بالشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.