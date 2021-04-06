البزم: تقييم جديد للاجراءات مع بداية رمضان ومعبر رفح مستثنى من الإغلاق

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء 6/4/2021، أنها بصدد تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أنه في حال استمرار تصاعد الحالة الوبائية، فسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأعرب إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في تصريح له عبر صفحته على "الفيس بوك"، عن أمله ألا تذهب الوزارة لإجراءات جديدة.

وأوضح البزم، أن قرار منع تحرك المركبات يأتي للتقليل من حركة المواطنين واقتصارها على إطار ضيق، وذلك من أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وبين، أن الوزارة ستتخذ عقوبات رادعة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في جميع القطاعات والمنشآت، والشرطة ستكثف جولاتها ومتابعتها في هذا الإطار.

وقال البزم:"نبذل جهداً كبيراً من أجل أن ندخل شهر رمضان ونحن في حالة وبائية أفضل، والتزام المواطنين يساعدنا في ذلك".

ولفت إلى أن عمل معبر رفح مستثنى من قرار منع حركة المركبات يوم الخميس، وسيعمل المعبر كالمعتاد، وسنسهل حركة المسافرين.

وشدد على أن الأجهزة المختصة لديها تعليمات بتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية خلال أيام منع الحركة المعلن عنها؛ لتتمكن من القيام بواجبها في التحضير للعملية الانتخابية.