ابو مذكور يوضح مصير موسمي الحج و العمرة في فلسطين لهذا العام 2021

نفى رئيس جمعيات أصحاب شركات الحج والعمرة، عوض أبو مذكور ما تردد حول عدم منح السعودية موافقة لدولة فلسطين للمشاركة في موسم الحج هذا العام.

و أعلن أبو مذكور في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021 فشل موسم العمرة لهذا العام، بسبب عدم ترتيب الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين.

وقال إن شركات الحج والعمرة في فلسطين، لم تعقد أي اتفاقيات مع الشركات السعودية، بسبب عدم حصولنا على موافقة من قبل السلطات السعودية".

و أوضح ابو مذكور بأن الوقت حاليا لم يعد كافيا، لترتيب أي إجراءات تتعلق بموسم العمرة هذا العام، لان ذلك يحتاج الى توقيع عقود وتوثيقها من قبل الجهات ذات الاختصاص في السعودية ومصر وفلسطين.