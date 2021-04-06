هبوط سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

هبط سعر الذهب في سوريا مساء اليوم الثلاثاء 6/4/2021، وخالفت الصعود العالمي للمعدن الأصفر.

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الثلاثاء في سوريا نحو 194 ألفا و864 ليرة للشراء، و200 ألف و432 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 178 ألفا و474 ليرة للشراء، و183 ألفا و573 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 170 ألفا و582 ليرة للشراء، و175 ألفا و456 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء نحو 146 ألفا و300 ليرة للشراء، و150 ألفا و480 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء نحو 123 ألفا و839 ليرة للشراء، و127 ألفا و377 ليرة للبيع.

زاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1729.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 25 مارس/آذار عند 1738.32 دولار.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1731.50 دولار.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو: "هبوط الدولار السبب الرئيسي لشراء الذهب.. وأيضا العائدات، التي لم تبلِ بلاء حسنا في الأسبوع الماضي".

وهبط الدولار لأقل مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الثلاثاء في سوريا نحو 6 ملايين و79 ألفا و255 ليرة للشراء، ونحو 6 ملايين و252 ألفا و948 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و367 ألفا و832 ليرة للشراء، ونحو مليون و406 آلاف و913 ليرة للبيع.