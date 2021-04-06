راصد جوي: تقلبات جوية على طقس فلسطين الأيام المقبلة

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن طقس فلسطين، سيشهد تقلباً جوياً خلال اليومين القادمين.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي، أن درجات الحرارة ترتفع بشكل إضافي اليوم وغداً، لتترواح ما بين نهاية العشرينيات وحتى مُنتصف الثلاثينيات على اختلاف التضاريس ما بين جبلية ومنخفضة وغورية .

أما يوم بعد غدٍ الخميس، فأشار العلامي إلى أن الحرارة تنخفض وتتحول الأجواء للـطيفة/معتدلة نهاراً وباردة نسبياً- باردة ليلاً.

أما الجمعة والسبت، فتواصل درجات الحرارة انخفاضها وتميل الأجواء للبرودة نهاراً وباردة بشكل واضح ليلاً خاصة في المناطق الجبلية (12 درجة نهاراً ، 5-7 ليلاً).