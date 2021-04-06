افضل سحور يمنع العطش في رمضان 2021-1442

افضل سحور يمنع العطش في رمضان، يقترب موعد حلول شهر رمضان 2021-1442 ، و ينتظر المسلمون يوم دخول الشهر الفضيل لما له من طقوس و اجواء ايمانية و روحانية، و يتميز هذا الشهر الفضيل عن غيره من الشهور بوجبتي السحور و الافطار، و في هذه المقالة نتحدث لكم عن افضل سحور يمنع العطش في رمضان تتضمن أطعمة مغذية مفيدة ليستفيد منها الجسم طول مدة .

ماذا يحدث بالجسم خلال ساعات الصيام :

يتم الاعتماد على الطعام المتناول في السحور والدهون المخزنة في الجسم والكبد والكربوهيدرات أيضا في مد الجسم بالطاقة الكافية التي تجعله قادر على الصمود ومواصلة العمالة اليومية في الصيام فوائد متعددة ومن أهمها تخلص الجسم من السموم .

والماء عرف أنه يصعب تخزينة من قبل الجسم وذلك لأنه يتم فقده أما في صورة بول أو عرق أو بخار ماء مع التنفس لذا يجب أن نحرص علي تناول وجبات غذائية في السحور تحتوي علي الماء حتي تقلل عملية الشعور بالعطش .

أفضل الأطعمة التي لا تسبب العطش :

الماء أساس الجسم فهو مكون أساسي له ويمثل جزء كبير من جسم الإنسان لذا يجب أن نحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والحرص على تناول الطعام الغني به والخضروات الطازجة والفواكه وايضا والخس والتفاح، والشمام، والكرفس، والفراولة، والكوسا، والخيار، والجريب فروت أو الزنباع، والبطيخ، بالإضافة إلى الشوربة، واليخنات، والمَرَق، وذلك لكي يتم تجنب الشعور بالعطش في نهار الصيام أو حدوث جفاف للجسم .

أفضل سحور في شهر رمضان 2021:

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لحماية الجسم

وكذلك الحرص على تناول العصائر الفريش المغذية

يجب الامتناع والتقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين .

الابتعاد عن الأطعمة المالحة عامة وكل المسليات واى طعام مملح تناوله قد يسبب لك الحاجة إلى شرب كميات كبيرة من الماء مثل المُعلّبات، والأطعمة المُصنّعة، والمكسرات المُملحة، وكذلك المخللات .

الحرص أن يتم تناول وجبات تحتوي علي الكربوهيدرات المعقدة صعبة الهضم تحتاج إلي وقت طويل لهضمها وبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع بعد وقت قصير مثل الشّعير، والقمح، والشّوفان، وحُبوب الدُّخن، والسّميد، والفاصولياء، والعدس .

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وذلك لأنها تسبب الشعور بالشبع لفترة طويلة . الحرص على الإكثار من البروتينات مثل البيض والألبان والأفوكادو والطحينة

. يمنع تناول المشروبات الغنية بالكافيين وذلك لأنها تسبب إدرار كمية كبيرة من البول وبتالي يجعلك ذلك تشعر بالعطش الشديد .

وجبات سحور صحيّة:

يفضل تناول الشوفان لأنه صعب الهضم ويسبب الشبع وغني جدا بالعناصر الغذائية ويضاف إليه الحليب والفواكه فيزيد ذلك من قيمته الغذائية .

الحرص على تناول اللبن الرائب والزبادي أيضا .

الفول مفيد جدا للسحور فهو غني بالفيتامينات والمعادن وايضا صعب الهضم .

وجبة السحور ضرورية فيعتمد عليها الجسم في الحصول على الطاقة طوال اليوم ففي السحور بركة كما قال رسولنا الكريم .