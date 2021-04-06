وكالة أنباء باللغة العبرية في الامارات

اطلقت وكالة الانباء الاماراتية ، وام اليوم الثلاثاء خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللغات التي تقدم الوكالة خدماتها ارتفع إلى 19.

و قالت الوكالة الاماراتية إن هذه الخدمة الإخبارية توفر محتوى إعلاميا متكاملا باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

و اوضح محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة الاماراتية أن الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة .

و تم توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، و الذي اطلق عليه اسم "اتفاق إبراهيم"، هو في 13 أغسطس 2020،