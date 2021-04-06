ضهير : إجراءات مشددة من المقرر الإعلان عنها اليوم في غزة

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات مشددة من المقرر الإعلان عنها اليوم في القطاع.

وقال ضهير خلال حديث لـ " إذاعة صوت القدس بغزة" بأن الوزارة رفعت توصياتها للجهات المختصة في القطاع ومن المقرر الاعلان مساء اليوم عن اجراءات جديدة للحد من انتشار فايروس كورونا في القطاع

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن سلسلة من الاجراءات للحد من انتشار الوباء تمثلت بعودة الاغلاق الليلي ومنع حركة المركبات خلال يومي الجمعة والسبت وكذلك إعادة إغلاق صالات الافراح.

فيما اعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 4 حالات وفاة وتسجيل "1463" خلال الـ24 ساعة الماضية

وتشهد الحالة الوبائية في القطاع خلال الفترة الحالية إرتفاعا كبيراً في إعداد الاصابات لاسيما مع دخول القطاع بالموجة الثانية وانتشار الطفرة البريطانية حسب ما اعلنت وزارة الصحة .