كورونا فلسطين: تسجيل 21 حالة وفاة و2593إصابة جديدة خلال الـ24ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 حالة وفاة و2.593 إصابة جديدة و1.455حالة تعافي من مصابين فايروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت الوزيرة خلال الايجاز اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة بأن 21 حالة وفاة سجلت في فلسطين خلا ل الـ24 ساعة الماضية وزعت على النحو التالي، 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3"، قطاع غزة 4، مدينة القدس 2.

فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32"، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54.

وأوضحت الوزيرة بأن حالات التعافي الجديدة وزعت حسب التالي : "قلقيلية 34، طوباس 18، جنين 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 32، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 104، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 111"، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109894،بينهم 11432 تلقوا الجرعتين من اللقاح.