مزارعون يستعيدون مساحات من اراضيهم شرق رام الله

استطاع عدد من المزارعين من قرية دير جرير شرق رام الله اليوم الثلاثاء، من استعادة مساحات واسعة من أراضيهم وذلك بعد حرمانهم ومنعهم من دخولها، عقب استيلاء الاحتلال ومستوطنيه عليها.

يشار ان ذلك حصل بعد جهود بذلتها هيئة الشؤون المدنية والمجلس القروي لدير جرير، وتم بموجبها الاتفاق مع الاحتلال الاسرائيلي أمس على إخلاء المنطقة من المستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.

بدوره قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة عماد قراقرة:" إنه وبعد الجهد الذي بذلته الهيئة منذ اللحظة الأولى التي استولى عليها المستوطنون، والاتصالات المستمرة مع الاحتلال الاسرائيلي، وجرى أمس ابلاغنا أنه سيتم إخلاء المنطقة المذكورة بشكل نهائي".

وأشار قراقرة الى أنه بموجب الاتفاق سيعود أصحاب الأرض اليها وسيتمكنون من زراعتها والعمل فيها.

من جانبه قال رئيس مجلس قروي دير جرير أيمن علوي:" إن هذا انتصار يسجل لأهالي القرية ولأبناء شعبنا في تصديهم وصمودهم على أرضهم في وجه المحتل ومستوطنيه، مبيناً أن مساحة هذه الأرض تبلغ 40 دونما".