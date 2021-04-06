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وفد مصري يصل غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع قبل قليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:23 م
06 ابريل 2021
وفد مصري يصل غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع قبل قليل
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