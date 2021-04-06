سعر الدولار في السودان مقابل الجنية اليوم الثلاثاء 6/4/2021  

يواصل الجنية السوداني اليوم الثلاثاء6/4/2021 الاستقرار الجنيه السوداني يواصل الاستقرار مقابل الدولار.

وبلغ سعر الدولار لدى هذه السوق 384 جنيها، دون تغير عن تعاملات الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، تراجع سعر الدولار طفيفا مسجلا 380.75 جنيه للشراء و382.65 جنيه للبيع.

وزاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي إلى 447.765 جنيه للشراء و450 جنيها للبيع، وسجلت العملة الأوروبية 467 جنيها في السوق الموازية.

ويشهد سعر الدولار في السودان استقرارا نسبيا، بعد أن قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود.

وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار "البنزين والجازولين" بمحطات الوقود.