الليلة مباراة "ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة من العيار الثقيل و"صلاح" يتصدر الصحف

ظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على أغلفة الصحف، قبل مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر ان يحل نادي "ليفربول" مساء اليوم الثلاثاء 6/4/2021 ضيفاً على نادي ريال مدريد الاسباني في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقيا في مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

صورة محمد صلاح تصدرت غلاف عدد من المجلات الاسبانية في مواجهة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ، وخاصة ان الاعب المصري "محمد صلاح" يتصدر قائمة هدافي ليفربول في الموسم الحالي بـ26 هدفا، في الوقت الذي يعتلي فيه بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد بمختلف البطولات برصيد 24 هدفا.

وأكد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين على صعوبة المباراة، ولكنه أبدى ثقته في قدرة فريقه على الخروج بنتيجة جيدة، في الوقت الذي أكد فيه كلوب أن المباراة لن تكون بمثابة الانتقام من الخسارة في نهائي البطولة الأوروبية عام 2018.

ووضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية الألقاب الـ19 التي حصل عليها فريقا ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا على الغلاف الرئيسي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر حصولا على لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، يليه ميلان الإيطالي بـ7 ألقاب، ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب.