مرفق كشف اسماء المسافرين من معبر رفح غدًا الأربعاء

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غدًا الاربعاء 7-4-2021 مطالبة المسافرين بضرورة التواجد غدًا الساعة 8 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن السفر سيكون للحافلة الثالثة والحافلتين الرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف (2021/11).

ودعت الداخلية المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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