تردد قناة دي ام سي DMC 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

يشهد تردد قناة دي ام سي DMC 2021 بحثًا مكثفًا لا سيما في جمهورية مصر العربية بسبب اقتراب موعد عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك 2021.

وقد حازت القناة على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية لا سيما خلال شهر رمضان الماضي بسبب عرضها لمسلسلات رمضان الاكثر شهرة ومتابعة.

وفي هذه المقالة سننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم تردد القناة لمتابعة ومشاهدة مسلسلات رمضان المصرية والعربية المختلفة.

وتتميز قناة دي ام سي باختلاف في المحتوي التي تقدمه للمشاهدين في جميع الدول العربية.، وتبث القناة الشهيرة مجموعة متميزة ورائعة من البرامج الدينية والسياسية، وغيرها من البرامج الأخرى .

تأسيس قناة دي ام سي DMC :

وعن تأسيس قناة دي إم سيdmc فإنها تعتبر شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل عام 2017 أي قبل أربعة سنوات ويقع مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة . وتبث ترددها على مدار الساعة 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وبدون تشفير أي بالمجان . وتسجل الفضائية يوميًا آلاف المتابعين الجدد إليها .

أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 :

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وهي تردد دي ام سي :11449 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 .