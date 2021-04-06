"الجهاد": شطب الاسير سلامة من الترشح للانتخابات يكشف عورة النظام الانتخابي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:13 م
06 ابريل 2021
حسن سلامة
اعلان اسفل صورة الخبر

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار محكمة الانتخابات المركزية شطب اسم الأسير حسن سلامة ومنعه من الترشح يكشف عورة النظام الانتخابي.

وقالت الحركة في تغريدات عبر حسابها على منصة تويتر اليوم الثلاثاء: "إن النظام الانتخابي الذي استثنى غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني داخل السجون وفي المنافي والشتات، نظام هش".

وأضافت الحركة: " أن الأسير حسن سلامة أكبر قامة وأكثر عطاء وتضحياته شامة على جبين كل الوطنيين الأحرار".

 

#حسن سلامة #الانتخابات #الانتخابات التشريعية

متعلقات