"الجهاد": شطب الاسير سلامة من الترشح للانتخابات يكشف عورة النظام الانتخابي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار محكمة الانتخابات المركزية شطب اسم الأسير حسن سلامة ومنعه من الترشح يكشف عورة النظام الانتخابي.

وقالت الحركة في تغريدات عبر حسابها على منصة تويتر اليوم الثلاثاء: "إن النظام الانتخابي الذي استثنى غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني داخل السجون وفي المنافي والشتات، نظام هش".

وأضافت الحركة: " أن الأسير حسن سلامة أكبر قامة وأكثر عطاء وتضحياته شامة على جبين كل الوطنيين الأحرار".