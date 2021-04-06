الجهاد تؤم ذوي الشهيد الحردان في الذكرى الـ20 لاستشهاده

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الشهيد القائد إياد الحردان بمدينة جنين مساء أمس الاثنين، على شرف الذكرى السنوية العشرون لاستشهاده.

ويعتبر الشهيد القائد إياد الحردان من مؤسسي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة، وكذلك كان من أبرز قادة مجموعات عشاق الشهادة في الضفة الغربية، ويعتبر المسؤول الأول عن سلسلة عمليات نفذتها حركة الجهاد الإسلامي قبل انتفاضة الأقصى وحتى مع مطلع الانتفاضة، وقد اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 05/04/2001م.

كما قام وفد حركة الجهاد الإسلامي بزيارة عائلة الأسير ثابت مرداوي أحد قادة سرايا القدس ورفيق درب الشهيد القائد محمود طوالبة، وأحد قادة معركة جنين البطولية في العام 2002م.

جدير بالذكر أن الأسير ثابت مرداوي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/04/2002م، بعد معركة بطولية خاضها رفقة أبطال مخيم جنين وبعد نفاذ ذخيرته ، ويعد من مؤسسي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، وقد وجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وقيادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين والمشاركة في عدة بطولات ضد قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوفها، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (21) مؤبداً بالإضافة إلى (40) عاماً؛ ويقبع الأسير حالياً في سجن هداريم الصهيوني.







