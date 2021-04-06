للتسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse  ..تعرف على المطلوب

طريقة التسجيل في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse الخاص بالدردشة الصوتية ، حيث رصد موقع فلسطين اليوم على محرك البحث العالمي "جوجل" عمليات بحث عالية عن خطوات التسجيل في تطبيق كلوب هاوس ، وسجلت المنصة الرقمية نجاحًا قويًا بعدما انجذب إليه ملايين المستخدمين من جميع دول العالم ، كجزء أساسي من أعمالهم مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و تويتر و واتس اب وانستغرام وغيره .

سنتعرف معًا في هذه المقالة على طريقة التسجيل في تطبيق كلوب هاوس ، كما سنتطرق إلى ابرز مميزات التطبيق الذي سجل عمليات تحميل تجاوز عدد مستخدميه حديثًا الـ 6 ملايين مستخدم ، وسط توقع ازدياد الاعداد خلال الفترة الاخيرة .

مميزات تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

أولاً: يمكن لمستخدمي التطبيق أن تقوم بإنشاء حساب لك و اطلاق بعض المنشورات عليه، ويتيح أيضًا امكانية اجراء محادثات و مقابلات وعمل نقاشات في مجالات كثيرة مختلفة ، يضم اشخاص مميزين و مشهورين حول العالم .

ثانيًا: ومن المزايا كلوب هاوس ، يشبه بالمكالمات الجماعية تماما التي تقوم بإجرائها من اي تطبيق اخر و لكن المميز هنا هو وجود اشخاص مميزون في هذه المحادثة .

ثالثًا: لا يتم تحميل التطبيق "حاليًا"، إنما يتم إرسال لك رابط به دعوة من شخص اخر لكي تتمكن من الوصول الى رابط تحميل التطبيق.

وأكدت تقارير إعلامية مهتمة، أنه في الغالب ستصلك هذه الدعوة اليك من احد النخبة على مستوى العالم الذي تم دعوته من الشركة الاصلية .

رابعًا: ونستكمل معكم، أنه حين ينضم المستخدمين الى محادثات كلوب هاوس يمكنكم أن تقوم بتحديد الموضوعات التي ترغب في الاهتمام بها و ذلك مثل موضوعات التكنولوجيا و ريادة الاعمال و موضوعات الصحة و الكتب .

وننوه هنا أنه كلما كانت لديك معلومات أكثر عن هذه الموضوعات كلما زادت عدد غرف المحادثات التي يمكنك الانضمام اليها .

خامسًا: عند الانتهاء من المحادثة بين الاشخاص فانه يتم اغلاق الغرفة فورًا و لا يمكن الاحتفاظ بنسخة من هذه الدردشة حيث تختفي الدردشة الصوتية بمجرد الانتهاء.

سادسًا: أنه حالة إذا قمت باستخدام احد التطبيقات الاخرى التي يمكن من خلالها تسجيل الحادثات على هذا التطبيق قد تنجح في ذلك.

سابعًا: وفي الميزة الأخيرة، أن هناك عض الاشخاص الذين يقومون بعمل بث مباشر على اليوتيوب اثناء استخدام احد غرف المحادثة في التطبيق .

طريقة التسجيل في كلوب هاوس Clubhouse :

أولاً: لا يمكنك التسجيل في التطبيق، إنما الطريقة الوحيدة لتسجل في كلوب هاوس هي أن تتلقى دعوة من شخص لديه حساب في "كلوب هاوس".

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، إن وصلتك الدعوة وقمت بالتسجيل فيه، فسيمنحك كلوب هاوس عدد معين من الدعوات لتوزيعها على من تريد، ويمكن للتطبيق أن يمنحك دعوات أخرى إضافية من وقت لآخر.

وصرّح الرئيس التنفيذي للتطبيق باول ديفيدسون، أن تطبيق كلوب هاوس متاح فقط لمستخدمي نظام (IOS)، أي الآيفون والآيباد فقط.

وأشار ديفيدسون، إلى أن التطبيق سيكون متاحاً في وقت قصير لمستخدمي الأندرويد.

ما هو تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

وعن تعرف التطبيق ، فهو تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين فقط، في حين، بات الأصدقاء والمعارف يطلبون الدعوات من بعضهم البعض للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس ، ليستكشفونه ويقضوا فيه ساعات طوال.

وفي عام 2020 ، اطلقت Alpha Exploration Co تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ، وفي يناير 2021 ، وصل التقييم عليه إلى مليار دولار، علمًا أنه لم يكسب دولاراً واحداً حتى الآن . وأطلقه بأول دافيسون وهو موظف لسابق في "غوغل روهان سيث.

ولقد حصل دافيسون ، وق تقارير إعلامية ، على تمويل أولي قدره 12 مليون دولار من صندوق التمويل الاستثماري أندرسون هورو ويتز .

وعن الدردشة الصوتية الجماعية في كلوب هاوس ، هي ببساطة تكون حينما تدخل التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث.

واستكمالاً للسابق ، أو حينما ينشئ غرفة للتحدث فيها مع أصدقائك أو مع من يشاركك اهتماماتك ، ومن ينشئ الغرفة يصبح هو مسؤول الغرفة .

مسؤول الغرفة في كلوب هاوس :

وتقع على عاتق مسؤول الغرفة ، مهام عدة، وهي أنه يتحكم في من يأخذ "المايك" ليتحدث، أو يسحب "المايك" منه، أو يدعو أحد الحضور للحديث.

ويمكن للمسؤول في التطبيق ، إعطاء صلاحية إدارة الغرفة لأكثر من شخص معه في الغرفة، ولذلك ترى بعض الغرف لها عدد كبير من المسؤولين أو المنظمين، ومسؤول الغرفة تظهر بجانبه نجمة خضراء اللون .

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ورصدت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس .

وأوضحت الشركة ، ان كلوب هاوس زادت نسبة التحميل من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري .

تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

ولتحميل تطبيق كلوب هاوس 2021 الخاص بالايفون والايباد فقط من المتجر التطبيقات الالكترونية (اضغط هنا ).