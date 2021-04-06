مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم -الريال وليفربول ابرزها والدوري المصري

يتابع المواطنون في الوطن العربي ابرز المباريات التي ستقام اليوم الثلاثاء 6/3/2021 ، على الصعيدين العربي والاوروبي ، وسط بحث مستمر عن القنوات الناقلة .

وعن ابرز المباريات المتوقعة اليوم بداية مواجهات مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهتين في الدوري المصري.

ويبحث المواطنون عن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة لها ، حيث تعد مواجهة ريال مدريد ضد ضيفه ليفربول على ملعب "ألفيردو دي ستيفانو" في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال من أبرز مواجهات تلك المرحلة.

المواجهة التي تعد الأولى بين الفريقين منذ نهائي البطولة بينهما عام 2018، والذي حسمه الريال بنتيجة 3-1، ستقام في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد وليفربول

*قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بنقل المباراة، حيث تملك حقوق بث البطولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند ومباراة أخرى ستقام في نفس المرحلة ستجمع بين مانشستر سيتي وضيفه بروسيا دورتموند، وذلك على ملعب "الاتحاد".

حيث من المقرر ان تبث المباراة في تمام في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

"قناة بي إن سبورتس بريميوم 2" ستقوم ببث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

مباريات الدوري المصري التي تقام اليوم الثلاثاء 6/4/2021

يشهد اليوم إقامة مواجهتين في الجولة الـ18 من الدوري المصري، حيث يلعب غزل المحلة مع سموحة في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يلعب أسوان ضد إنبي.

القنوات الناقلة للدوري المصري

شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية تقوم ببث الدوري المصري بشكل حصري.