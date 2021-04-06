جامعة الإسراء تصدر بيان مهم للطلبة

أصدرت جامعة الاسراء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 6-4-2021 بيانًا مهمًا للطلبة تزامنًا مع تشديد وزارة الداخلية بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في القطاع.

وقررت الجامعة، تعليق المحاضرات الوجاهية في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط كافة، واستمرار العمل بنظام التعليم الإلكتروني عبر منصّة الجامعة الإلكترونية للمستويات كافة، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م.

كما قررت الجامعة، استمرار العمل الإداري بالجامعة في أيام الدوام الرسمي؛ وذلك لتقديم الخدمات للطلبة والمراجعين في الدوائر كافة.

وأشار بيان الجامعة أن اللجنة الصحية الخاصة في الجامعة ستقوم بالتقييم الأسبوعي لهذه القرارات وفق توجيهات الجهات المختصة، بما ينسجم مع مصلحة أبنائنا الطلبة، والموظفين في الجامعة.