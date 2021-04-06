قد يتعذر رؤية هلال رمضان مساء الأحد ..6 أيام تفصلنا عن الشهر الفضيل

كشفت الحسابات الفلكية ، ان غزة شهر رمضان المبارك لعام 2021 ، سيكون يوم الثلاثاء المقبل "13" ابريل من الاسبوع القادم ، لينتظر المسلمون في العام أجمع ستة ايام متبقية لبداية الشهر الفضيل .

ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين المقبل الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وبينت العديد من الارصاد الفلكية لهلال شهر رمضان أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.