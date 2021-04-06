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صحة غزة : 4 حالات وفاة وتسجيل "1463" خلال الـ24 ساعة الماضية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
06 ابريل 2021
صحة غزة : 4 حالات وفاة وتسجيل "1463" خلال الـ24 ساعة الماضية
#صحة غزة
#اصابات بكورونا
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