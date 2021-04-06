 قرار من النائب العام الأردني بحظر نشر تحقيقات مع الأمير حمزة

حفاظًا على سرية التحقيقات ، قرَّر النائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات اليوم الثلاثاء 6/5/2021، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات، وخاصة المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين.

العبداللات قال إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.