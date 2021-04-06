اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء6/4/2021

يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء6/4/2021 الاستقرار في ظل ، انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل، وعودة ارتفاع كورونا عالمياً مما يؤثر على اسعار الذهب عالمياً.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 5/4/2021بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الثلاثاء6/4/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.88 شيكل $55.85

سعر الذهب عيار 22 169.48 شيكل $51.20

اسعار الذهب عيار 21 161.78 شيكل $48.87

اسعار الذهب عيار 18 138.67 شيكل $41.89

سعر الذهب عيار 14 107.85 شيكل $32.58

سعر الذهب عيار 12 92.44 شيكل $27.93

اسعار أوقية الذهب 5,750 شيكل $1,737

اسعار جنيه الذهب 1,294 شيكل $390.97

اسعار كيلو الذهب 184,884 شيكل $55,852

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, April 06, 2021 07:35 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

2 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

1 إبريل 185.51 162.33 139.14 108.22 92.76

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63

30 مارس 180.75 158.16 135.56 105.44 90.37

29 مارس 183.37 160.45 137.53 106.97 91.68

28 مارس 185.79 162.57 139.35 108.38 92.90

27 مارس 185.77 162.55 139.33 108.37 92.89