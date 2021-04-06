غزة :إغلاق مدارس الاونروا اليوم بعد تفشي "كورونا" وترقب لما قد يُتخذ من قرارات جديدة

يشهد قطاع غزة ومنذ عدة ايام ، انتشار كبير لفيروس "كورونا" وسط تحذيرات من خطورة الوضع الصحي وانتشار الفيروس مجتمعياً ، وسط توقعات باتخاذ جملة من القرارات اليوم بعد اجتماع خلية الازمة في قطاع غزة ، وتهديدات سابقة باتخاذ اجراءات شديدة قد تصل للإغلاق الكامل.

مدارس "الاونروا "اغلقت اليوم أبواب مدارسها بعد قرار دائرة التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي اكدت ان قرار إغلاق المدارس اليوم لا يعني وقف العملية التعليمية، فالتعلم عن بعد سيكون مستمر ، وفقا لـ" فريد ابو عاذرة رئيس برنامج التعليم بالأونروا .

وبين ابو عاذرة انه تم اتخاذ القرار بناءً على ثلاث معطيات، أولاً معدل الاصابات والمخالطين، ثانياً عدد المدارس التي نقوم بإغلاقها بشكل مستمر بحيث تم إغلاق 20 مدرسة، ثالثاً معدل حضور الطلاب للمدارس انخفض في الأيام السابقة 70%.

أوضح ان خطوة إغلاق المدارس خطوة وقائية لتجنيب الطلاب والمدرسين مزيداً من الاصابات ، "وسنكون جاهزين للتعليم الوجاهي حال استقرار الحالة الوبائية".

ومن المقرر ان تعقد خلية الازمة في قطاع غزة اليوم اجتماعاً لاتخاذ قرارات جديدة في ظل ارتفاع اعداد الاصابات ، وخاصة بعد تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة الأسبوع الماضي ان الوزارة قد تتخذ اليوم قرارات في حال استمرار ارتفاع الاصابات تصل لحد الاغلاق .

وكانت وزارة الداخلية بغزة بدأت بتطبيق قرار الاغلاق الجزئي يومي الجمعة والسبت ، واغلاق المدارس والجامعات في قطاع غزة والاغلاق الليلي منذ الساعة ال9 مساءً.

وزارة الصحة بغزة، اعلنت مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 926 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الكلي للإصابات بلغ 1463 اصابة بعد فحص 3921 عينة بنسبة اصابة حوالي 37%،