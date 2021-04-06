الكشف عن تسجيل مسرب بين الامير حمزة وقائد الجيش الاردني

انتشر مقطعًا صوتيًا للأمير حمزة بن الحسين وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي عبر منصات التواصل الاجتماعي كاشفًا عن طريقة اخبار الأمير حمزة باحتجازه ومنعه من التحدث لزعماء العشائر في المملكة.

ووفقًا للمقطع الصوتي المتداول عبر النشطاء فإن الحنيطي حذر الأمير حمزة من التحدث إلى زعماء العشائر وغيرهم من الساخطين في المملكة، غير أنه خاطب ولي العهد السابق باحترام متوجها إليه بـ "سيدي" في مرات عديدة.

كما أبلغ الحنيطي الأمير حمزة بأنه ينقل هذه التحذيرات باسم الجيش والأمن والاستخبارات، موضحا أنه لا يتحدث نيابة عن الملك عبدالله الثاني.

ولفت الحنيطي إلى أن قوات الأمن أرادت منع الأمير من إجراء اتصالات بأفراد من القبائل ينتقدون بشدة العائلة المالكة، بحجة أنها تسبب اضطرابات في المملكة

وتخللت المحادثة بين الطرفين لحظات من التوتر، حيث يمكن سماع الأمير حمزة وهو يصرخ قائلا: كيف تجرؤ على التحدث معي؟ من أنت لتمرر هذه الرسالة لي؟ ألا تعرف لمن تتحدث؟ أنا ابن حسين ، مضيفا أنه لا أحد يستطيع أن يمنعني من التحدث إلى شعبي.