كحيل : نشر القوائم الانتخابية اليوم وشطب عدد من المرشحين قبل النشر

تنشر لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء 6/4/2021 ، "36" قائمة انتخابية بأسماء مرشحيها وشعاراتهم وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان سيتم نشر القوائم لثلاثة ايام للاطلاع على القائمة الانتخابية المقدمة من قبل اصحاب القائمة بالإضافة الى المواطنين .

أوضح انه تم التدقيق في محتويات القوائم واسماء المرشحين قبل نشرها والتأكد من مطابقتها للشروط التي تم وضعها من قبل لجنة الانتخابات ، موضحاً انه تم شطب عدد من الاسماء من القوائم لعدم استفائهم للشروط .

وأوضح ان الاعتراض سيكون متزامن مع فترة النشر ، وتقديم الطعون لمحكمة الانتخابات ، معتبراً ان اخر موعد لانسحاب أي قائمة هي الـ20 من الشهر الجاري ، في حين ان الدعاية الانتخابية تبدأ في ال30 من الشهر الجاري .